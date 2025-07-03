«Указал на ошибку именно мне»: Родькин о знакомстве с Григоровичем Родькин рассказал, что Григорович указал ему на ошибку при первой встрече

Премьер Большого театра Денис Родькин рассказал NEWS.ru, что хореограф Юрий Григорович при знакомстве с ним указал ему на ошибку в танце. По словам танцовщика, сначала он расстроился, но позже осознал, что Григорович уже тогда разглядел в нем талант.

Мне очень приятно, что я один из немногих артистов своего поколения, к кому он [Григорович] лично приходил в зал. Что касается первой встречи, я был на сцене, он в зале и обратил на меня внимание, указав на мою ошибку. Я немного расстроился, но позже осознал: нас было много молодых артистов, но на ошибку он указал именно мне, — сказал Родькин.

Артист добавил, что Григорович уже тогда разглядел в нем потенциал для исполнения его спектаклей, которые отличаются большой сложностью, особенно для мужчин.

Советский и российский хореограф Юрий Николаевич Григорович умер 19 мая. Прощание с ним состоялось в Большом театре.

Ранее первая солистка Большого театра и актриса Анастасия Меськова рассказала, что на репетициях с балетмейстером Юрием Григоровичем «все каменели и держали спинку». По словам балерины, он был жестким и требовательным, но его безмерно уважали.