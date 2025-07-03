В Госдуме раскрыли, ждать ли россиянам снижения ключевой ставки Депутат Арефьев: ключевая ставка может подняться до 23% к концу года

Ключевая ставка может достичь 23% к концу года, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, рост тарифов и цен на услуги, особенно в энергетическом секторе, стимулирует инфляцию, что вынуждает Центробанк принимать меры. Парламентарий предположил, что регулятор не станет резко повышать ключевую ставку, но постепенный рост все-таки будет неизбежен.

У нас правительство борется с инфляцией. Если растут цены на услуги, особенно на энергетические, тогда о чем говорить? Значит, инфляция попрет вовсю. Не зря глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что снижение ставки — это маленькая передышка. Наверное, скоро будет повышение ставки, и довольно значительное. Будет, потому что искусственно раздувается инфляция. [ЦБ РФ] поднимет [ставку]. Никуда мы от этого не денемся, если растут тарифы и цены, придется повышать ключевую ставку. Резко повышать не будут, но вернут на 21%. Разные специалисты говорят, что к концу года может подняться до 23%, — высказался Арефьев.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк фиксирует замедление инфляции быстрее ожиданий. По ее словам, пока этот показатель остается выше целевого уровня в 4%.

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев ранее заявил, что разговоры о возможном снижении ключевой ставки в России можно считать преждевременными. Он подчеркнул, что пока для этого нет условий.