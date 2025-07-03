Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 июля: инфографика

В ночь на 3 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 69 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«27 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Воронежской области, десять БПЛА – над территорией Липецкой области, восемь БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.