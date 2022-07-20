Муж Боярской рассказал, как советуется с ней о съемках Актер Матвеев рассказал, что о карьере больше всех советуется с супругой Елизаветой Боярской

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елизавета Боярская

Актер Максим Матвеев рассказал, что о карьере в кино больше всех советуется с супругой Елизаветой Боярской, передает «МК в Питере». При этом решения он все равно принимает сам и делает что хочет, невзирая на чье-либо мнение, отметил актер.

С Лизой, конечно, больше всего. Но, имея в виду ее совет, решения все равно принимаю сам. Вообще все зависит от конкретной ситуации: если я на сто процентов понимаю, что это то, что мне нужно, и то, что я хотел бы сейчас сделать безотносительно ­чьего-либо мнения, я это делаю. Если в ­чем-то сомневаюсь, то, конечно, спрашиваю совета, — сказал Матвеев.

Он добавил, что свое мнение о работе супруги тоже высказывает, но Елизавета Боярская — профессионал, она отвечает за свою работу и «высказывать ничего такого» ей особенно не приходится. Матвеев признал, что в основном только подтвер­ждает мнение жены.

12 июля стало известно, что в Петербурге начались съёмки 12-серийной исторической драмы про Екатерину Вторую «Великая. Фильм второй», главную роль в которой исполнила Елизавета Боярская. Картину также снимают в особняках и парках Ленинградской области и на корабле «Полтава». Режиссёр сериала — Сергей Гинзбург.