Хрустящий и ароматный: салат из огурцов с пикантной заправкой

Хрустящий и ароматный: салат из огурцов с пикантной заправкой

Иногда самые простые ингредиенты могут заиграть совершенно по-новому, если подобрать к ним правильную заправку. Этот салат из свежих огурцов — именно такой случай. Хрустящие, сочные ломтики огурца встречаются с пикантным соусом и становятся отличным дополнением к горячему блюду. Готовится за считаные минуты, а съедается еще быстрее!

Три огурца нарежьте тонкими продольными лентами. Выложите на сервировочное блюдо веером, добавьте немного морской соли.

Для соуса разотрите в ступке два зубчика чеснока с щепоткой соли, добавьте три столовые ложки греческого йогурта, чайную ложку дижонской горчицы и немного лимонного фреша. Взбейте до однородности, приправив молотым кумином.

Полейте огурцы соусом, украсьте микрозеленью. Для текстуры добавьте горсть обжаренных тыквенных семечек. Подавайте сразу — этот освежающий салат с ярким вкусом особенно хорош к запеченной рыбе или как легкий летний перекус.