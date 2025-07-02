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02 июля 2025 в 20:00

Хрустящий и ароматный: салат из огурцов с пикантной заправкой

Салат из огурцов Салат из огурцов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда самые простые ингредиенты могут заиграть совершенно по-новому, если подобрать к ним правильную заправку. Этот салат из свежих огурцов — именно такой случай. Хрустящие, сочные ломтики огурца встречаются с пикантным соусом и становятся отличным дополнением к горячему блюду. Готовится за считаные минуты, а съедается еще быстрее!

Три огурца нарежьте тонкими продольными лентами. Выложите на сервировочное блюдо веером, добавьте немного морской соли.

Для соуса разотрите в ступке два зубчика чеснока с щепоткой соли, добавьте три столовые ложки греческого йогурта, чайную ложку дижонской горчицы и немного лимонного фреша. Взбейте до однородности, приправив молотым кумином.

Полейте огурцы соусом, украсьте микрозеленью. Для текстуры добавьте горсть обжаренных тыквенных семечек. Подавайте сразу — этот освежающий салат с ярким вкусом особенно хорош к запеченной рыбе или как легкий летний перекус.

рецепт
салат
огурцы
еда
кулинария
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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