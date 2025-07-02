Аксенов призвал отбросить «игры в толерантность» в миграционной политике

Бездействие властей в сфере миграции воспринимается в текущих условиях как слабость и игры в толерантность, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в видеобращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что направил в Госдуму и МВД предложения об ужесточении правил въезда семей мигрантов в Россию.

По словам Аксенова, миграционная политика представляет собой вопрос национальной безопасности. Он призвал принять жесткие и системные меры, направленные на ограничение притока мигрантов в страну.

Все наши игры в толерантность, так же как и наше бездействие, воспринимаются в текущих условиях как слабость. <...> Мы свои предложения направляем в Государственную думу в части внесения в один из законопроектов, — сказал он.

Аксенов отметил, что изучил инициативы ведомств в части миграционного вопроса и сформировал свои предложения. По его мнению, в первую очередь необходимо запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, а также исключить возможность получения гражданства на основании трудовой визы.

Ранее в Белоруссии задержали членов преступной группы, которые за деньги помогали нелегальным мигрантам въехать в Россию. Были арестованы семь жителей Минска и более 20 их клиентов.