В Петербурге начались съёмки 12-серийной исторической драмы про Екатерину Вторую «Великая. Фильм второй», сообщает пресс-служба Первого канала. Картину также снимают в особняках и парках Ленинградской области и на корабле «Полтава». Режиссёр сериала — Сергей Гинзбург, главную роль исполнила Елизавета Боярская. Также в фильме играют Антон Хабаров, Алексей Морозов, Павел Ворожцов, Алексей Филимонов, Игорь Гордин, Софья Синицына, Филипп Ершов.
Я всегда стараюсь тщательно готовиться к съёмкам, особенно если речь идёт об исторической личности: книги, фильмы, письма, дневники — всё это необходимая пища для подготовки. И так как она длится уже год, со стороны теории я подкреплена. Но, скажу честно, наверное, именно потому, что Екатерина — фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе, как в российском, так и в мировом, хочется максимальной безответственности и полёта фантазии, — сказала Боярская.
Исторические события скорее фон, хочется сосредоточиться на личности, на природе великой женщины, добавила актриса.
NEWS.ru ранее разбирался, каким получился новый сезон американского сериала «Великая» о Екатерине II, и выяснил у режиссёра отечественного сериала «Екатерина» Александра Баранова, стоит ли смотреть американскую версию истории России. Своё мнение также высказал писатель и историк Клим Жуков.