Я всегда стараюсь тщательно готовиться к съёмкам, особенно если речь идёт об исторической личности: книги, фильмы, письма, дневники — всё это необходимая пища для подготовки. И так как она длится уже год, со стороны теории я подкреплена. Но, скажу честно, наверное, именно потому, что Екатерина — фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе, как в российском, так и в мировом, хочется максимальной безответственности и полёта фантазии, — сказала Боярская.