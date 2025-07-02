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02 июля 2025 в 20:11

«Радиостанция Судного дня» вновь передала странные сообщения

«Радиостанция Судного дня» передала три сообщения после решения США по Украине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Радиостанция УВБ-76, которую часто называют «Радиостанцией Судного дня», 2 июля передала в эфир три сообщения. Как пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», активность техники была зафиксирована после решения США приостановить поставки боеприпасов и вооружений Украине.

Первая зашифрованная трансляция началась в 13:08 по московскому времени и содержала странную комбинацию: «НЖТИ 61803 УМЕЛЕЦ 8664 4343». В 16:01 последовало второе сообщение: «НЖТИ 42407 ИРАКОТИС 2191 9162». Третье прозвучало в 17:44: «НЖТИ 65386 НАБОБЛИН 6563 4935».

Роскомнадзор ранее заявил, что сведения о владельце загадочной радиостанции, работающей на частоте 4625 кГц, не подлежат разглашению, поскольку относятся к категории конфиденциальной информации. Эта радиостанция, функционирующая с 1970-х годов, получила неофициальное название «Радиостанция Судного дня» из-за характерного непрерывного звукового сигнала.

23 июня в 14:25 мск российская военная радиостанция УВБ-76 передала закодированное сообщение на фоне авиаударов США по иранским ядерным объектам. В эфире прозвучал шифр: «НЖТИ 03011 ПАНИРОВКА 5821 6631». Переданное сообщение соответствовало стандартному формату станции.

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