«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне масштабного налета на Ленобласть Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «задаточный»

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня» или «Жужжалка», вышла на связь с новым загадочным посланием на фоне масштабного налета беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, в 11:07 по мск в эфире прозвучало слово «задаточный».

НЖТИ 68678 ЗАДАТОЧНЫЙ 3290 8709, — говорится в публикации.

Радиостанция УВБ-76 начала работу в 1975 году и стала известна как «жужжалка» благодаря характерному звуку. Существует множество предположений о ее предназначении. Некоторые специалисты считают, что если вещание УВБ-76 прекратится, то активируется система «Мертвая рука» («Периметр»), которая автоматически нанесет ядерный удар по противникам России. Однако официальное назначение УВБ-76 никогда не раскрывалось.

Ранее в пятницу, 20 марта, в эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало слово «тягоджаз». Этот сигнал был зафиксирован в 16:13 мск. Днем ранее радиостанция передала сообщения «перова» и «надевание», а до этого слова «страх» и «катет».