23 марта 2026 в 12:24

«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне масштабного налета на Ленобласть

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «задаточный»

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня» или «Жужжалка», вышла на связь с новым загадочным посланием на фоне масштабного налета беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, в 11:07 по мск в эфире прозвучало слово «задаточный».

НЖТИ 68678 ЗАДАТОЧНЫЙ 3290 8709, — говорится в публикации.

Радиостанция УВБ-76 начала работу в 1975 году и стала известна как «жужжалка» благодаря характерному звуку. Существует множество предположений о ее предназначении. Некоторые специалисты считают, что если вещание УВБ-76 прекратится, то активируется система «Мертвая рука» («Периметр»), которая автоматически нанесет ядерный удар по противникам России. Однако официальное назначение УВБ-76 никогда не раскрывалось.

Ранее в пятницу, 20 марта, в эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало слово «тягоджаз». Этот сигнал был зафиксирован в 16:13 мск. Днем ранее радиостанция передала сообщения «перова» и «надевание», а до этого слова «страх» и «катет».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
«Это единственное»: Песков о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Названо условие, при котором Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
«Более кровавая персона»: военэксперт высказался о преемнике Зеленского
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

