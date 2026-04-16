Экономист объяснил, почему в будущем рубль будет лишь укрепляться Экономист Левченко: рубль будет укрепляться из-за повышенных цен на нефть

Рубль будет укрепляться из-за повышенных цен на нефть, заявил в беседе с NEWS.ru экономист Владимир Левченко. По его словам, сырьевой цикл только начался, поэтому избыток иностранной валюты внутри РФ будет нарастать.

В том, что мы видим ослабление доллара ко многим мировым товарным валютам, нет абсолютно ничего удивительного. При этом самый важный фактор для курса рубля — это потоки капитала. С оттоком в нашей стране стали бороться только в начале прошлого года, что, собственно, и вызвало такую динамику курса национальной валюты. При этом сейчас в страну не стали приходить деньги от изменившихся цен на нефть на фоне всех этих событий на Ближнем Востоке. Количество валюты в российской экономике и финансовой системе только растет и накапливается. Так как сырьевой цикл только начался, то дальше ее будет больше. Избыток валюты станет нарастать, что поспособствует дальнейшему укреплению рубля, — сказал Левченко.

При этом он отметил, что сильное и быстрое укрепление рубля нежелательно для России. По его словам, любые колебания валюты негативны для экономики страны.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что курс доллара в ближайшее время может опуститься до 70 рублей, однако это станет лишь краткосрочным эпизодом. По его мнению, финансовые регуляторы не допустят слишком длительного усиления национальной валюты.