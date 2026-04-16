Экономист объяснил, почему в будущем рубль будет лишь укрепляться

Рубль будет укрепляться из-за повышенных цен на нефть, заявил в беседе с NEWS.ru экономист Владимир Левченко. По его словам, сырьевой цикл только начался, поэтому избыток иностранной валюты внутри РФ будет нарастать.

В том, что мы видим ослабление доллара ко многим мировым товарным валютам, нет абсолютно ничего удивительного. При этом самый важный фактор для курса рубля — это потоки капитала. С оттоком в нашей стране стали бороться только в начале прошлого года, что, собственно, и вызвало такую динамику курса национальной валюты. При этом сейчас в страну не стали приходить деньги от изменившихся цен на нефть на фоне всех этих событий на Ближнем Востоке. Количество валюты в российской экономике и финансовой системе только растет и накапливается. Так как сырьевой цикл только начался, то дальше ее будет больше. Избыток валюты станет нарастать, что поспособствует дальнейшему укреплению рубля, — сказал Левченко.

При этом он отметил, что сильное и быстрое укрепление рубля нежелательно для России. По его словам, любые колебания валюты негативны для экономики страны.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что курс доллара в ближайшее время может опуститься до 70 рублей, однако это станет лишь краткосрочным эпизодом. По его мнению, финансовые регуляторы не допустят слишком длительного усиления национальной валюты.

Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Яна Стойкова
