Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 07:00

Составлен список стран, куда можно поехать на майские праздники без визы

Турэксперт Кодякова: для поездки на майские праздники в Грузию виза не нужна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам не понадобится виза для отдыха в Грузии на майских праздниках, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, для туристов доступно несколько направлений, в их число также входят Турция и Абхазия.

На майские праздники российским туристам доступно несколько направлений, куда можно въехать без визы. Главное — успеть забронировать билеты. Вот пять стран, которые я рекомендую для короткой поездки на четыре дня. Турция — безвизовый режим, до 90 дней пребывания. Море в конце мая уже теплое. Цены — от 100 тыс. рублей на двоих за неделю. Абхазия — ближайшее зарубежье без загранпаспорта. Отдых в четырехзвездочном отеле в Пицунде на шесть ночей — от 70 тыс. рублей на двоих. Грузия — въезд по загранпаспорту. Из Москвы лететь 2,5 часа. В мае в Тбилиси уже 20 градусов тепла, но на море в Батуми купаться рановато. Идеально для гастрономического тура, — сказала Кодякова.

Она уточнила, что при выборе направления туристам стоит учитывать не только наличие визы, но и время перелета. По словам турэксперта, если Таиланд подходит скорее для длительного отдыха, то Армения идеальна для короткой поездки на четыре дня.

Также российским туристам на майские праздники можно отправиться в Таиланд. Безвизовый режим действует с 2024 года. Из Владивостока — самые выгодные туры от 161 тыс. рублей на двоих. Из Москвы лететь девять часов, но для четырех дней это многовато. И наконец, Армения. Страны СНГ — самый простой вариант. Въезд по внутреннему паспорту. Ереван в мае цветет, цены низкие, а кухня — сказка, — заключила Кодякова.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что Черногория может стать прекрасной альтернативой Турции для российских туристов благодаря отсутствию визовых требований и схожему климату. Она рекомендовала выбирать для отдыха сентябрь или летние месяцы, сочетая пляжный отдых с экскурсиями по национальным паркам и пещерам.

Общество
россияне
туристы
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Туапсе и старые технологии ВСУ: новости СВО к утру 16 апреля
«Дайте почувствовать уверенность»: Бутырская о возвращении Валиевой на лед
В Ачинске мужчина избил подростка ложкой для обуви
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 апреля: инфографика
Минздрав РФ обновил правила оформления больничных листов
Минобороны сообщило об уничтожении полчищ БПЛА над Россией
В МИД России высказались об идее ООН по Ормузскому проливу
Экономист объяснил, почему в будущем рубль будет лишь укрепляться
Лидеры Израиля и Ливана встретятся спустя 34 года
Диетолог назвала суточную норму клетчатки для организма
Американские войска устроили бойню в Тихом океане
Финляндия абсурдно назвала Репина украинцем
Ортопед назвал упражнения, помогающие вылечить плоскостопие
Составлен список стран, куда можно поехать на майские праздники без визы
В Турции учительница закрыла собой учеников во время стрельбы и погибла
Психолог назвала причину продолжительного роста тревожности у россиян
Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки
В Туапсе изменили режим работы в школах после атаки ВСУ
Назван топ-5 стран для тех, кто любит вкусно поесть
«Прорыв» и «Ураган» застали врасплох ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 апреля
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.