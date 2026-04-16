Составлен список стран, куда можно поехать на майские праздники без визы Турэксперт Кодякова: для поездки на майские праздники в Грузию виза не нужна

Россиянам не понадобится виза для отдыха в Грузии на майских праздниках, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, для туристов доступно несколько направлений, в их число также входят Турция и Абхазия.

На майские праздники российским туристам доступно несколько направлений, куда можно въехать без визы. Главное — успеть забронировать билеты. Вот пять стран, которые я рекомендую для короткой поездки на четыре дня. Турция — безвизовый режим, до 90 дней пребывания. Море в конце мая уже теплое. Цены — от 100 тыс. рублей на двоих за неделю. Абхазия — ближайшее зарубежье без загранпаспорта. Отдых в четырехзвездочном отеле в Пицунде на шесть ночей — от 70 тыс. рублей на двоих. Грузия — въезд по загранпаспорту. Из Москвы лететь 2,5 часа. В мае в Тбилиси уже 20 градусов тепла, но на море в Батуми купаться рановато. Идеально для гастрономического тура, — сказала Кодякова.

Она уточнила, что при выборе направления туристам стоит учитывать не только наличие визы, но и время перелета. По словам турэксперта, если Таиланд подходит скорее для длительного отдыха, то Армения идеальна для короткой поездки на четыре дня.

Также российским туристам на майские праздники можно отправиться в Таиланд. Безвизовый режим действует с 2024 года. Из Владивостока — самые выгодные туры от 161 тыс. рублей на двоих. Из Москвы лететь девять часов, но для четырех дней это многовато. И наконец, Армения. Страны СНГ — самый простой вариант. Въезд по внутреннему паспорту. Ереван в мае цветет, цены низкие, а кухня — сказка, — заключила Кодякова.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что Черногория может стать прекрасной альтернативой Турции для российских туристов благодаря отсутствию визовых требований и схожему климату. Она рекомендовала выбирать для отдыха сентябрь или летние месяцы, сочетая пляжный отдых с экскурсиями по национальным паркам и пещерам.