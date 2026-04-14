«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная в народе как «Жужжалка» и «радиостанция Судного дня», передала в эфир новую шифровку, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции. Сигнал прозвучал в 12:46 по московскому времени. Сообщение содержало глагол «наймотать», а также сочетание непонятных букв и цифр.

НЖТИ 76418 НАЙМОТАТЬ 7491 2203, — говорится в сообщении.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. По некоторым данным, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией. Обычно в эфире транслируется только жужжащий сигнал.

Ранее радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с двумя новыми посланиями, содержавшими слова «китайский» и «ершистый». Эти закодированные сообщения были также опубликованы в Telegram-канале, отслеживающем активность таинственной станции.

До этого, 9 апреля, на той же радиостанции УВБ-76 зафиксировали еще одну передачу со словом «подливочный». А 25 марта УВБ-76 прервала привычную трансляцию и передала в эфир загадочное слово «ародуст».