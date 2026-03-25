«Радио Судного дня» прервало молчание, выдав в эфир загадочное послание

Таинственная радиостанция УВБ-76, известная в широких кругах как «радиостанция Судного дня», прервала свою привычную трансляцию и передала в эфир загадочное слово «ародуст», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность объекта. Необычное сообщение было зафиксировано в среду, 25 марта, в 15:51 мск.

НЖТИ НЖТИ 20011 АРОДУСТ 1896 7981, — прозвучало в эфире радиостанции.

УВБ-76 представляет собой радиостанцию, созданную еще в 1970-х годах. В народе ее также прозвали «Жужжалкой» из-за характерного фонового звука, который она воспроизводит практически непрерывно на протяжении многих лет.

Ранее, в пятницу, 20 марта, в эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало слово «тягоджаз». Этот сигнал был зафиксирован в 16:13 мск. Днем ранее радиостанция передала сообщения «перова» и «надевание», а до этого — слова «страх» и «катет».

Прежде, 11 марта, УВБ-76 передала несколько сигналов в эфир. Первое сообщение прозвучало в 12:45 мск. Среди переданных слов были «греховный» и «опустение». В промежуток между 13:00 и 14:00 были зафиксированы сигналы с необычными словами, такими как «абстракция», «блицосидр» и «вихлянье».