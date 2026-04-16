Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 07:05

Ортопед назвал упражнения, помогающие вылечить плоскостопие

Врач Абакаров: для лечения плоскостопия ЛФК нужно заниматься четыре раза в день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для лечения плоскостопия у детей лечебной физкультурой необходимо заниматься три-четыре раза в день, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров. По его словам, именно ЛФК является одним из самых эффективных методов борьбы с этой деформацией, так как она тонизирует мышцы голени и стопы.

Лечебная физкультура — один из самых эффективных методов лечения плоскостопия. ЛФК тонизирует латеральную группу мышц голени, а также мышцы стопы, принимающие участие в формировании сводов. Необходимо выбрать для ребенка два-три эффективных комплекса, которые повторяются три-четыре раза в день. Перед началом занятий нужно размять мышцы ступней и разогреть суставы. После этого осуществляется ряд упражнений: сгибание и разгибание пальцев, вращения стопой, хождение на носках и пятках, катание теннисных шариков, зажимание их ногой и прочее. Необходимо проводить регулярные занятия, которые укрепляют мышцы и улучшают гибкость суставов, — сказал Абакаров.

Он добавил, что в некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Однако, по его словам, такие меры рассматриваются только при тяжелых формах деформации.

Ранее врач общей практики, гериатр Елена Павлова заявила, что неправильно подобранная обувь может привести не только к усталости ног, но и к серьезным нарушениям опорно-двигательного аппарата, включая деформацию стоп. По словам специалиста, ношение узких ботинок провоцирует возникновение косточки у большого пальца.

Здоровье
болезни
советы
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.