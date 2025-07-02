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02 июля 2025 в 20:19

В одном из курортных районов Турции полыхает сильнейший пожар

Жители трех деревень в Турции эвакуированы из-за лесного пожара

Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Крупнейший лесной пожар бушует в турецком курортном районе Чешме на побережье Эгейского моря, сообщает телеканал NTV. Пожар начался в 13:40 по московскому времени на сельскохозяйственных полях. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес.

С пламенем борются пять самолетов, 18 вертолетов и 36 пожарных машин. В настоящий момент огонь подступил к домам. Из-за пожара эвакуированы жители деревень Ылдыр, Гермиян, Нохуталан. Дым виден посетителям пляжей курортного Чешме.

Ранее сообщалось, что сильные лесные пожары в Турции происходят каждый год. Возгорания могут возникать из-за большого количества стеклянного мусора. Огонь может распространиться в считаные секунды, погубив все самое ценное для людей.

До этого госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовала сделанный из космоса снимок лесных пожаров в Забайкальском крае и Бурятии. В этих регионах на фоне пожароопасной ситуации действует режим ЧС. Использование открытого огня там строго запрещено.

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