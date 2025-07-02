Цивилева предложила обновить программу помощи инвалидам СВО

Полномочия фонда «Защитники Отечества» по поддержке ветеранов СВО с инвалидностью стоит распространить на действующих военнослужащих, которые получили тяжелые ранения, заявила замглавы Минобороны РФ и председатель фонда Анна Цивилева на совещании у президента РФ. По ее словам, которые приводит ТАСС, многие бойцы принимают решение остаться служить в рядах Вооруженных сил или других силовых ведомств вопреки тяжелым ранениям и инвалидности.

Я предлагаю распространить данные полномочия фонда «Защитники Отечества» на действующих военнослужащих Министерства обороны и всех других силовых структур — участников специальной военной операции, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность, — подчеркнула Цивилева.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что российский боец с позывным Кузьмич из-за ранения лишился ноги и зрения, однако ему удалось покинуть поле боя. По его словам, солдат не сдался и дополз до безопасного места благодаря помощи оператора БПЛА, который давал ему указания.