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02 июля 2025 в 20:37

Цивилева предложила обновить программу помощи инвалидам СВО

Цивилева призвала применять меры поддержки к бойцам с инвалидностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полномочия фонда «Защитники Отечества» по поддержке ветеранов СВО с инвалидностью стоит распространить на действующих военнослужащих, которые получили тяжелые ранения, заявила замглавы Минобороны РФ и председатель фонда Анна Цивилева на совещании у президента РФ. По ее словам, которые приводит ТАСС, многие бойцы принимают решение остаться служить в рядах Вооруженных сил или других силовых ведомств вопреки тяжелым ранениям и инвалидности.

Я предлагаю распространить данные полномочия фонда «Защитники Отечества» на действующих военнослужащих Министерства обороны и всех других силовых структур — участников специальной военной операции, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность, — подчеркнула Цивилева.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что российский боец с позывным Кузьмич из-за ранения лишился ноги и зрения, однако ему удалось покинуть поле боя. По его словам, солдат не сдался и дополз до безопасного места благодаря помощи оператора БПЛА, который давал ему указания.

СВО
поддержка
инвалидность
Анна Цивилева
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