Потерявший ногу российский боец вслепую полз к месту эвакуации Глава Чувашии Николаев: потерявший ногу и зрение боец РФ сам покинул поле боя

Российский боец с позывным Кузьмич из-за ранения лишился ноги и зрения, однако ему удалось покинуть поле боя, сообщил в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, солдат не сдался и дополз до безопасного места благодаря помощи сослуживца.

По указаниям оператора БПЛА, шаг за шагом, он полз к точке эвакуации. Спустя полгода реабилитации бойцу вернули зрение, поставили протез, — сообщил Николаев.

До этого военнослужащий ВС РФ Наиль Вялшин заявил, что российские участники СВО сражались с противником на ножах за населенный пункт Петровское. Он отметил, что им приходилось заходить с лесополос и перебежками по два человека передвигаться по открытой местности.

Ранее медицинская сестра с позывным Феникс рассказала, что военнослужащий группировки «Днепр» выжил после попадания украинского ударного FPV-дрона в шею. Она подчеркнула, что порой выживают солдаты со смертельными, на первый взгляд, ранами.

Также стало известно, что пленный украинский солдат на протяжении месяца помогал российским бойцам контролировать действия ВСУ с помощью рации Вооруженных сил Украины. Ему удалось разблокировать переносное радио с двусторонней связью, после он переводил ВС РФ происходящее в эфире.