Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 18:46

Потерявший ногу российский боец вслепую полз к месту эвакуации

Глава Чувашии Николаев: потерявший ногу и зрение боец РФ сам покинул поле боя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец с позывным Кузьмич из-за ранения лишился ноги и зрения, однако ему удалось покинуть поле боя, сообщил в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, солдат не сдался и дополз до безопасного места благодаря помощи сослуживца.

По указаниям оператора БПЛА, шаг за шагом, он полз к точке эвакуации. Спустя полгода реабилитации бойцу вернули зрение, поставили протез, — сообщил Николаев.

До этого военнослужащий ВС РФ Наиль Вялшин заявил, что российские участники СВО сражались с противником на ножах за населенный пункт Петровское. Он отметил, что им приходилось заходить с лесополос и перебежками по два человека передвигаться по открытой местности.

Ранее медицинская сестра с позывным Феникс рассказала, что военнослужащий группировки «Днепр» выжил после попадания украинского ударного FPV-дрона в шею. Она подчеркнула, что порой выживают солдаты со смертельными, на первый взгляд, ранами.

Также стало известно, что пленный украинский солдат на протяжении месяца помогал российским бойцам контролировать действия ВСУ с помощью рации Вооруженных сил Украины. Ему удалось разблокировать переносное радио с двусторонней связью, после он переводил ВС РФ происходящее в эфире.

СВО
ранения
бойцы
операторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.