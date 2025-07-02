«Никакой войны там не было»: критик об отношениях Бабкиной и Кадышевой

Певицы Надежда Бабкина и Надежда Кадышева на самом деле не враждовали, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, в кулуарах артистки нормально относились друг к другу. В то же время он допустил, что артистки могли играть в «войну» на публику.

Я думаю, никакой войны там не было никогда. Между артистами нет никакого топора войны. Это все для публики, для прессы, чтобы разговаривали. А сказать, что там прям какая-то вражда, такого не бывает, потому что люди умные и понимают, что они коллеги. Всегда есть ревность, зависть. Это неизбежно. Если этого нет, значит, с человеком что-то не так. Человек должен быть неравнодушен к тому, что он делает, и к тому, что делают другие, его коллеги, — считает эксперт.

Бабкина и Кадышева не раз публично критиковали друг друга. По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, не стоит расценивать слова поддержки Надежды Георгиевны в адрес соперницы как начало их будущего сотрудничества. Как пояснил эксперт продюсеру Кадышевой, чьи песни стали популярны в соцсетях, невыгодно помогать конкурентке.