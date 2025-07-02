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02 июля 2025 в 18:53

Стало известно, выступит ли Кадышева в дуэте с Бабкиной после ее поддержки

Музыкальный критик Бабичев сомневается, что Кадышева запишет дуэт с Бабкиной

Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Маловероятно, что певица Надежда Бабкина защитила солистку «Золотого кольца» Надежду Кадышеву от хейта из-за их будущей совместной работы, высказал мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Как пояснил эксперт продюсеру второй артистки, чьи песни стали популярны в соцсетях, невыгодно помогать конкурентке.

В один момент Кадышеву превознесли на какой-то нереальной уровень соцсети, а про Бабкину, в общем-то, никто не вспомнил. Но я категорически отвергаю фантазии о дуэте. Артистки работают на одном поле фольклорной музыки, и это просто невыгодно продюсеру Кадышевой Костюку — подтягивать и кормить своего конкурента, взращивать сильного игрока на своем поле и делиться деньгами, — считает собеседник.

Многие годы считалось, что Бабкина и Кадышева враждуют друг с другом. Исполнительницы народных песен публично критиковали друг друга. Комментируя слухи о вражде Кадышевой и Бабкиной, основатель ансамбля «Золотое кольцо» и муж его солистки Александр Костюк заявил, что у людей, которые занимаются своим делом, нет на это времени. По его мнению, обе артистки помогают сделать русские народные песни популярными. Костюк добавил, что количество поклонников такой музыки сейчас растет.

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