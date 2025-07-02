Зеленский: США и Украина выясняют детали поставок Киеву вооружений

Украина и США выясняют детали поставок Киеву вооружений, заявил в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский, заслушав доклады министров обороны и иностранных дел Украины. По его словам, отдельно обсуждался вопрос поставок систем ПВО.

Сейчас на рабочем уровне между Украиной и США уточняются все детали поставок оборонной поддержки, включая компонент ПВО. В противном случае мы должны обеспечить защиту наших людей, — написал он.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп больше не рассматривает Украину как важный вопрос для Соединенных Штатов. По его словам, Зеленского попросту «выкинули».

До этого Трамп сообщил, что обсудит с украинским лидером ситуацию в Киеве. Он добавил, что речь будет идти о трудностях, с которыми сталкивается государство. По мнению президента США, Зеленский находится в «тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться».

Тем временем депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее выразил мнение, что Зеленский на саммите НАТО в Гааге угодил в «ловушку» из-за поддержки американских ударов по Ирану. Украинский лидер лишился удобного нарратива о «российской агрессии», констатировал он.