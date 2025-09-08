Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 16:05

Бастрыкин взял на контроль расследование аферы с подставными свиданиями

Бастрыкин затребовал доклад по делу о подставных свиданиях в Химках

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, фигуранты которого заставляли потерпевших оформлять кредиты для оплаты счетов на подставных свиданиях, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в подмосковных Химках приезжие заставляют несовершеннолетних знакомиться с мужчинами.

Девушки знакомятся с молодыми людьми на сайтах знакомств, после чего заманивают их в подставные заведения, где, вводя в заблуждение, совершают мошеннические действия, приводящие к денежным долгам потерпевших. При отказе платить злоумышленники различными способами вынуждают их оформлять кредиты и займы, — сообщили в пресс-службе.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что в России необходимо полностью запретить сайты и приложения для знакомств. По его словам, такие сервисы подрывают традиционные ценности, развращают молодежь и зачастую связаны с преступной деятельностью. Он отметил, что сайты знакомств угрожают национальной безопасности.

