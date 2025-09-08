Психолог высказалась об идее ввести «короткую пятницу» Психолог Гилева: восстановление от работы не связано с потраченным временем

Идея сокращения рабочих часов в пятницу за счет других будних дней — не панацея, заявила психолог Татьяна Гилева. По ее словам, которые передает 360.ru, правильное восстановление после работы определяется не количеством дней, а качеством проведенного свободного времени.

У меня вызывает сомнения история с увеличением загрузки в другие дни. <...> Если рабочий день увеличится, то вечером, когда ухудшается концентрация внимания, [наступает] перегруз. Человек устанет намного больше, а выходные дни не дадут разгрузки, — заявила Гилева.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что введение сокращенного рабочего дня по пятницам возможно на законодательном уровне, однако это потребует компенсации недостающего времени в другие дни недели. Он предложил сократить обеденный перерыв.