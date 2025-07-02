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02 июля 2025 в 20:13

Арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмого фигуранта уголовного дела о преступной группе и убийствах прошлых лет Азиза Абасова арестовали по ходатайству следствия, соответствующее решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга, передает пресс-служба инстанции. Мера продлится до 19 июля текущего года включительно.

Суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Абасова Азиза Азай оглы по 19 июля 2025 года включительно, — сказано в сообщении.

До этого представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что пятерым фигурантам дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявили обвинения. По ее словам, расследование дела об убийствах и покушении на убийство на территории Свердловской области в 2001-м, 2010-м и 2011 годах еще не прекращено.

Ранее Петренко сообщила, что один из задержанных в Екатеринбурге по делам об убийствах прошлых лет изобличил других фигурантов. Как указала представитель Следственного комитета, обвиняемый дал подробные показания.

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