В Москве арестовали гражданина Литвы по обвинению в финансовых махинациях Литовца Трофимоваса арестовали в России заочно за незаконный вывод средств

В Москве суд вынес решение о заочном аресте литовца Андрея Трофимоваса по делу о незаконном выводе средств на счета иностранных граждан в России с применением поддельных документов, передает ТАСС. Литовец разыскивается на международном уровне.

Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Трофимоваса меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Постановлениями суда ходатайство следователя рассмотрено в отсутствие обвиняемого и удовлетворено. Объявлен в международный розыск, — говорится в сообщении.

Адвокат Трофимоваса на судебном заседании заявил, что его клиент готов сотрудничать с правоохранительными органами, но не может приехать в Россию без визы. Защитник также отметил, что ранее литовец был выдворен из страны.

