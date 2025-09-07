Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 10:53

В Москве арестовали гражданина Литвы по обвинению в финансовых махинациях

Литовца Трофимоваса арестовали в России заочно за незаконный вывод средств

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве суд вынес решение о заочном аресте литовца Андрея Трофимоваса по делу о незаконном выводе средств на счета иностранных граждан в России с применением поддельных документов, передает ТАСС. Литовец разыскивается на международном уровне.

Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Трофимоваса меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Постановлениями суда ходатайство следователя рассмотрено в отсутствие обвиняемого и удовлетворено. Объявлен в международный розыск, — говорится в сообщении.

Адвокат Трофимоваса на судебном заседании заявил, что его клиент готов сотрудничать с правоохранительными органами, но не может приехать в Россию без визы. Защитник также отметил, что ранее литовец был выдворен из страны.

