Россияне назвали самые востребованные профессии в 2030 году Hh.ru: россияне считают ИИ-профессии самыми востребованными через пять лет

Через пять лет самыми востребованными будут профессии, связанные с ИИ, машинным обучением, кибербезопасностью и робототехникой, считают россияне. Также они сочли перспективными специальности ученых, передает РИА Новости со ссылкой на исследование hh.ru и Международного симпозиума «Создавая будущее».

Большинство респондентов (68%) считают, что максимальным спросом на рынке труда через пять лет будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, — говорится в сообщении.

Больше всего в перспективах ИИ-профессий уверены жители Ростовской (80%) и Воронежской (78%) областей, а также Пермского края (75%). Отмечается, что в исследовании приняли участие 2600 человек.

Ранее HR-эксперт Екатерина Великая рассказала, что сложнее всего в 2025 году найти работу по профессиям «экономист» и «юрист». Это связано с бумом на эти специальности в учебных заведениях 20 лет назад. Также сложности с поиском места трудоустройства могут возникнуть у офис-менеджеров. На одно рабочее место приходится 400 откликов, уточнила эксперт.