07 сентября 2025 в 11:37

Названо неожиданное последствие идеи повысить возраст молодежи до 45 лет

Депутат Милонов: повышение возраста молодежи до 45 лет может ухудшить демографию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышение верхней планки возраста молодежи в России с 35 до 40–45 лет может ухудшить демографическую ситуацию в стране, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, с приобретением нового статуса люди будут менее серьезно относиться к вопросу создания семьи.

Возможно, получится обратный эффект: люди будут ощущать себя более молодыми и менее серьезно относиться к вопросам, связанным с рождением детей и ответственностью, ― объяснил Милонов.

Парламентарий отметил, что изменение мужского отношения к институту семьи улучшит демографическую ситуацию. Он подчеркнул, что в настоящее время многие мужчины остаются инфантильными в зрелом возрасте.

Поэтому давайте оставим молодежь в ее традиционном понимании. Когда у человека седые волосы, это уже не молодежь — это нормальный средний возраст, и в этом нет ничего плохого. Нужно взрослеть. У нас 30-летние сидят с PlayStation и ведут себя как дети. Надо воспитывать мужчин как мужчин, потому что семья — это прежде всего про отношение мужчины к семье. Женщинам природой заложено быть мамами. А вот мужчину в нынешнее время очень трудно воспитать как нормального мужчину, ― резюмировал Милонов.

Ранее глава наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что в России нужно пересмотреть возрастные границы для молодежи. По его словам, верхнюю планку стоит повысить с 35 до 40–45 лет, так как это соответствует современным демографическим тенденциям.

демография
дети
мужчины
молодежь
Софья Якимова
С. Якимова
