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02 июля 2025 в 20:00

Сочные оладьи с нежным кабачком и ароматным фаршем

Сочные оладьи с нежным кабачком и ароматным фаршем Сочные оладьи с нежным кабачком и ароматным фаршем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте про долгое стояние у плиты! Эти золотистые оладьи объединяют сочность молодого кабачка, питательность мясного фарша и легкую пряность в одну идеальную закуску. Они получаются такими сытными и гармоничными, что легко станут главным блюдом вашего ужина.

Натрите на крупной терке 500 г молодого кабачка (вместе с кожурой, если она нежная). Посолите щедро (около 1 ч. л.) и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тем временем мелко порубите половинку средней луковицы и зубчик чеснока. Хорошо отожмите кабачок руками, удалив жидкость. В большой миске соедините отжатый кабачок, 300 г любого мясного фарша (свино-говяжий идеален), лук, чеснок, 100 г рассыпчатого творога, одно крупное яйцо, 3 ст. л. с горкой муки (можно заменить часть овсяными хлопьями быстрого приготовления), щепотку черного перца, 1/2 ч. л. сладкой паприки и немного зелени укропа или петрушки. Тщательно перемешайте массу до однородности — она должна хорошо держать форму. Выкладывайте порции теста на разогретую сковороду. Жарьте примерно 4-5 минут с каждой стороны под крышкой до глубокой румяной корочки и полной готовности фарша внутри. Подавайте горячими со сметаной или натуральным йогуртом и свежими овощами — ужин готов, он удался на славу!

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оладьи
Оксана Головина
О. Головина
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