«Жесткий акт»: в РПЦ отреагировали на лишение главы УПЦ гражданства

Лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства рассматривается как жесткий политический шаг, направленный на оказание давления на всю паству Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. По его словам, данное решение имеет серьезные последствия для верующих и может повлиять на их духовную жизнь.

Лишение гражданства митрополита Онуфрия — не просто юридическая мера, направленная против гражданина Украины. Это жесткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству Украинской церкви, — написал он в Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил митрополита Онуфрия гражданства. По данным СБУ, Онуфрий в 2002 году получил российское гражданство, но не сообщил об этом органам власти.

Тем временем Союз православных журналистов Украины информировал, что рейдеры в балаклавах захватили кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе страны. Группа из 50 неизвестных заняла территорию Свято-Духовского собора, при этом избив одного из священников и диакона. В церкви заявляют, что попытку захвата храма осуществили сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ).

До этого сторонники ПЦУ силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы в Черновицкой области Украины. Полиция была на месте, пытаясь урегулировать ситуацию, однако правоохранители не могли остановить бунтующую толпу.