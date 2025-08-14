В РПЦ рассказали, как встретить Медовый Спас Священник Береговой: в Медовый Спас нужно посетить храм и исповедаться

Православные христиане в день празднования Медового Спаса (14 августа) посещают храмы, заявил священник Владислав Береговой. По его словам, переданным LIFE.ru, в этот день в церквях освящают мед свежего сбора.

Освящение меда или плодов нового урожая — это проявление благодарности Богу за Его любовь, которая стала съедобной, и испрашивание благословения на дальнейший урожай. Главное в любой церковный праздник — посетить храм, принять участие в богослужении, исповедоваться и причаститься, — заявил Береговой.

Ранее доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Татьяна Дунаева рассказала, что самый свежий и натуральный мед можно купить летом. Она отметила, что в средней полосе России данный продукт собирают с конца весны до Медового Спаса (14 августа).