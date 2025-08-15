Журналисты сравнили стоимость жилья на Аляске и в Москве РБК: трехкомнатная квартира в Анкоридже оказалась на 13% дешевле, чем в Москве

Стоимость жилья в столице штата Аляска — городе Анкоридже — в среднем ниже, чем в Москве, передает РБК. Так, трехкомнатная квартира оказалась на 13% дешевле, чем в столице России.

В Анкоридже средняя цена на жилье составляет 32,4 млн рублей. В то же время в Москве она достигает 36 млн рублей.

Стоимость частной недвижимости в Анкоридже, как сказано в сообщении, может колебаться от 40,5 млн рублей за небольшой дом площадью 50 кв. м. до 186,6 млн рублей за просторные апартаменты площадью от 200 кв.м. Цена на квартиры там также более доступна по сравнению с Москвой. Например, стоимость студии начинается от 28 млн рублей, а трехкомнатной квартиры — от 65,4 млн рублей.

Специалисты указывают на ряд причин, которые могут объяснить эту разницу: в Аляске не так много дорогих новостроек класса люкс, стоимость земли здесь ниже, и климат также влияет на ситуацию.

Анкоридж продолжает оставаться самым дорогим городом на Аляске, где сосредоточено 80% всего жилого фонда штата. По сравнению с другими штатами США, Аляска занимает среднее положение по стоимости жилья — дороже, например, Гавайи и Калифорния.

