Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 15:16

«Герани» одной атакой разрушили планы ВСУ в Черниговской области

Военэксперт Рожин: российские дроны нанесли атаку по строящемуся пункту ВСУ

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские «Герани» нанесли точные удары по строящемуся командному пункту ВСУ в Черниговской области, заявил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

«Герани» навестили строящийся передовой командный пункт и сорвали планы ВСУ, — сообщил Рожин.

Эксперт опубликовал видео, где детально видно, как российские военные наносят серию высокоточных ударов. Отмечается, что объект был расположен близ населенного пункта Бирино.

Ранее ракета «Искандер-М» нанесла новый удар по окрестностям города Десны в Черниговской области. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию. По данным Telegram-канала «Южный фронт», ВС России предварительно провели разведку с помощью БПЛА «Гербера».

Также военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Черниговской области с применением дронов-камикадзе «Герань-2». В частности, был атакован командный пункт. В Минобороны никак не комментировали данную информацию.

герани
Борис Рожин
ВСУ
Черниговская область
