13 августа 2025 в 13:25

Российскую доставку «букета Гераней» ВСУ сняли на видео

Военкор Коц опубликовал кадры удара ВС РФ по позициям ВСУ в Черниговской области

Вооруженные силы России организовали «экспресс-доставку» БПЛА «Герань-2» украинским войскам в Черниговской области, сообщил военный корреспондент Александр Коц, опубликовав кадры прилета в своем Telegram-канале. По его словам, атака пришлась на передовой пункт управления ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Кто рано встает, тому разведка жирные цели подает. Экспресс-доставка цветов спешит в район населенного пункта Бирино, Черниговской области. Букет «Гераней-2» летит по адресу на передовой пункт управления ВСУ, — подписал ролик Коц.

На кадрах, снятых с БПЛА, видно, как российские операторы наводят прицел на позиции ВСУ и совершают серию ударов. Судя по кадрам, все цели уничтожены.

Ранее Вооруженные силы России поразили группу спецназа украинской военной разведки (ГУР) в Сумской области. Удар был нанесен с применением беспилотного летательного аппарата «Герань-2». Минобороны РФ предоставило кадры, на которых зафиксирован момент точного попадания дрона-камикадзе и последующее разрушение объекта.

