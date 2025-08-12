Момент удара по спецназу ВСУ «Геранями» под Сумами попал на видео

Момент удара по спецназу ВСУ «Геранями» под Сумами попал на видео Опубликовано видео удара по подразделению спецназа ГУР в Сумской области

Российские военные поразили группу спецназа украинской военной разведки (ГУР) в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что удар нанесен с применением беспилотного летательного аппарата «Герань-2».

На распространенных агентством кадрах запечатлено здание с находившимися внутри украинскими военными. В финальной части видео зафиксирован момент точного попадания дрона-камикадзе и последующее разрушение объекта.

Ранее российские военные перерезали трассу, которая соединяет Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике. По словам источника в силовых структурах, в результате маневра ВСУ фактически оказались в огневом мешке. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Вместе с тем стало известно о переброске украинским командованием не восстановивших боеспособность подразделений 58-й ОМПБр в район поселка Тихое. По данным силовиков, критическая ситуация также сложилась и под Волчанском, где несколько подразделений ВСУ рискуют попасть в окружение.