Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:46

Момент удара по спецназу ВСУ «Геранями» под Сумами попал на видео

Опубликовано видео удара по подразделению спецназа ГУР в Сумской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские военные поразили группу спецназа украинской военной разведки (ГУР) в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что удар нанесен с применением беспилотного летательного аппарата «Герань-2».

На распространенных агентством кадрах запечатлено здание с находившимися внутри украинскими военными. В финальной части видео зафиксирован момент точного попадания дрона-камикадзе и последующее разрушение объекта.

Ранее российские военные перерезали трассу, которая соединяет Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике. По словам источника в силовых структурах, в результате маневра ВСУ фактически оказались в огневом мешке. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Вместе с тем стало известно о переброске украинским командованием не восстановивших боеспособность подразделений 58-й ОМПБр в район поселка Тихое. По данным силовиков, критическая ситуация также сложилась и под Волчанском, где несколько подразделений ВСУ рискуют попасть в окружение.

СВО
Сумская область
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Группу наемников ВСУ уничтожили ракетным ударом прямо во время обеда
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.