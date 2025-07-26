Раскрыты темы встречи представителя РПЦ с папой римским Митрополит Антоний рассказал папе римскому Льву XIV о гонениях на УПЦ

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал папе римскому Льву XIV о гонениях на Украинскую православную церковь на встрече в Ватикане, сообщается на сайте ОВЦС. Во время беседы были затронуты вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога.

В частности, митрополит Антоний рассказал папе Льву о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская православная церковь, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ОВЦС отметили, что митрополит Антоний передал понтифику приветствия от имени патриарха Кирилла и поздравления в связи с избранием. В ответ папа Лев XIV выразил благодарность главе РПЦ за пожелания.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что радикальные группы и правоохранительные органы Украины незаконно захватывают храмы и преследуют священнослужителей. Он отметил, что направил обращение в ООН в связи с систематическими нарушениями прав Украинской православной церкви.