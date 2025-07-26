Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 18:15

Раскрыты темы встречи представителя РПЦ с папой римским

Митрополит Антоний рассказал папе римскому Льву XIV о гонениях на УПЦ

Митрополит Волоколамский Антоний Митрополит Волоколамский Антоний Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал папе римскому Льву XIV о гонениях на Украинскую православную церковь на встрече в Ватикане, сообщается на сайте ОВЦС. Во время беседы были затронуты вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога.

В частности, митрополит Антоний рассказал папе Льву о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская православная церковь, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ОВЦС отметили, что митрополит Антоний передал понтифику приветствия от имени патриарха Кирилла и поздравления в связи с избранием. В ответ папа Лев XIV выразил благодарность главе РПЦ за пожелания.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что радикальные группы и правоохранительные органы Украины незаконно захватывают храмы и преследуют священнослужителей. Он отметил, что направил обращение в ООН в связи с систематическими нарушениями прав Украинской православной церкви.

УПЦ
РПЦ
папа римский
Лев XIV
Патриарх Кирилл
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге женщина сутками кошмарит соседей тревожными звуками
Мединский разнес Умерова, трагедия с Ан-24, удержание бойца СВО: что дальше
Россияне предпочли айфонам игрушки лабубу
В США забили тревогу из-за «зловещего» сигнала Путина
Стало известно о бегстве ВСУ на одном направлении
В семье Кудрявцевой и Макарова снова скандал. Почему они не разводятся?
Известный хирург из Калмыкии погиб при атаке ВСУ под Ростовом
Пугачева не смогла пройти мимо кадров с отдыха Меньшикова в Италии
Экономист спрогнозировал скорый крах доллара
Раскрыты страшные последствия употребления всего одного бокала вина в день
В китайской пустыне нашли точную копию авианосца США
Названы главные виновники потемнения зубов
Составлен список новейших российских БЭК: что известно о морских дронах РФ
«Весь мир ощущает ветер войны»: Орбан об угрозе глобальной катастрофы
Пьяная россиянка сорвала детские рисунки и попала под уголовное дело
Трамп взялся за урегулирование еще одного военного конфликта
Готовлю заливной пирог из капусты на кефире — семья умоляет повторить
Мертвого мужчину извлекли из-под завалов дома после взрыва газа в Саратове
В Китае казнили молодого актера
Лабрадор умер на руках у хозяйки из-за отказа таксиста ехать в ветклинику
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.