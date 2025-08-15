Опубликован единственный в истории комментарий Трампа журналисту из России

Репортер ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале единственный комментарий президента США Дональда Трампа российским журналистам. Он был дан в 2019 году в Японии, где прошла последняя на тот момент встреча главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным. Зарубин спросил тогда у Трампа, что он думает о российском лидере.

Я думаю, он отличный парень, у нас была хорошая встреча, я считаю, он — потрясающий человек. Мы достигли многого, мы поговорили о торговле, и у нас действительно должна налаживаться торговля между Россией и США, между двумя великими странами, — сказал Трамп.

В видео также показана реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он сообщил Путину, что «хулиган Зарубин отловил Трампа» и спросил его насчет российского лидера, а также передал ответ американского главы.

Ранее Трамп оставил небольшое послание перед вылетом на встречу с Путиным. Он заявил в соцсети Truth Social, что предъявляет к встрече высокие ожидания. По информации западных журналистов, Трамп планирует лично встретить Путина с особыми почестями во время его визита на Аляску.