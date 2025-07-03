Возле Бали затонул пассажирский паром с 65 людьми на борту AFP: у Бали затонул паром, 61 человек пропал без вести

Паром затонул у индонезийского острова Бали, передает агентство France-Presse. Журналисты уточнили, что на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, всего 61 человек в данный момент числится пропавшим без вести.

По меньшей мере 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду, — сказано в материале.

Ранее туристический катамаран «Мерлион» затонул после возгорания в акватории Владивостока у побережья полуострова Шкота. Представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ информировал, что люди были эвакуированы, никто из них не пострадал.

До этого сообщалось, что контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии получил крен в 26 градусов, большие объемы груза упали за борт. Среди членов экипажа были капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Участие в спасательной операции приняли корабль Военно-морских сил Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier.