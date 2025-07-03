Депутат раскрыл, какие выплаты получат матери-героини в 2025 году Депутат Иванов: матери-героини могут получать по 72 тысячи рублей с 2025 года

Обладательницы звания «Мать-героиня» могут получать ежемесячные выплаты до 72 тысяч рублей с 2025 года, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, новый законопроект, одобренный правительственной комиссией, предусматривает расширение льгот и дает возможность каждой семье выбрать оптимальную форму поддержки.

Согласно новому законопроекту, который уже одобрен правительственной комиссией, обладательницы звания «Мать-героиня» получат расширенный пакет льгот. В их числе бесплатное предоставление земельных участков, строительных материалов, полное освобождение от оплаты ЖКУ, бесплатный проезд в городском транспорте и ежегодный санаторно-курортный отдых. Особенно важно, что семьи смогут выбирать между натуральными льготами и денежными выплатами. В 2025 году такая выплата составит до 72 тысяч рублей ежемесячно с последующей индексацией. Это дает возможность каждой семье выбрать оптимальную форму поддержки, — пояснил Иванов.

Он отметил, что законопроект также уточняет критерии присвоения звания «Мать-героиня». По его словам, оно будет предоставляться женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, включая усыновленных или погибших при исполнении воинского долга.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Критерии получения звания «Мать-героиня» предусматривают не только рождение, но и достойное воспитание 10 и более детей. При этом учитываются как родные, так и усыновленные дети, включая тех, кто погиб при исполнении воинского долга или стал жертвой теракта. Начиная с 2022 года, когда было возрождено это почетное звание, его получили уже около 120 женщин по всей России. В ближайшие годы планируется ежегодно награждать до 36 матерей-героинь, — резюмировал Иванов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что благодарить за возвращение звания «Мать-героиня» следует председателя объединения многодетных семей Москвы Наталью Карпович. Он добавил, что люди часто говорят ему спасибо за это, хотя настоящая заслуга принадлежит общественнице.