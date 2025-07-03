Далай-лама принял решение по поводу перерождения

В преддверии своего 90-летнего юбилея далай-лама XIV Тензин Гьяцо сообщил на своем сайте о намерении переродиться после кончины. Он отметил, что планирует проконсультироваться с «высокими ламами тибетских буддийских традиций, тибетской общественностью и другими заинтересованными людьми, которые исповедуют тибетский буддизм» по поводу своего возможного нового воплощения и продолжения традиции института далай-лам.

По словам далай-ламы, в течение последних 14 лет он получал многочисленные обращения с просьбами положительно решить этот вопрос, поэтому принял такое решение. Духовный лидер тибетского буддизма подчеркнул, что процесс признания следующего далай-ламы был четко определен в заявлении от 24 сентября 2011 года: ответственность за распознание новоприбывшего в этот мир далай-ламы будет возложена исключительно на членов Фонда далай-ламы Гаден Пходранг.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на книгу духовного лидера тибетского буддизма писало, что преемник далай-ламы XIV родится за пределами Китая в «свободном мире». Как утверждает Гьяцо, Тибет «все еще находится во власти репрессивного коммунистического китайского режима». Далай-лама призвал последователей не принимать выбранных Китаем преемников.