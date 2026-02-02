Далай-лама удостоился «Грэмми»

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо получил премию «Грэмми» в категории «Лучшее озвучивание аудиокниги», сообщается на официальном сайте первосвященника. Он обошел множество других номинантов, в числе которых судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, актриса Кэти Гарвер и певец Фаб Морван.

Премия «Грэмми» в категории «Лучшее озвучивание аудиокниги» — «Медитации: Размышления Его Святейшества Далай-ламы», — говорится в сообщении.

Сам далай-лама не присутствовал на церемонии. Награду от его имени принял певец и автор песен Руфус Уэйнрайт. Духовный лидер позднее заявил, что принял это признание «с благодарностью и смирением». Он отметил, что не рассматривает произошедшее как личное достижение.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил отсудить «кучу» денег у ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа за слова о связи со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Глава Белого дома назвал комика бездарным и жалким неудачником.

До этого стало известно, что американский режиссер Стивен Спилберг получил премию «Грэмми» за лучший музыкальный фильм, после чего вошел в престижный клуб ЭГОТ. Он выступил продюсером документальной ленты «Музыка Джона Уильямса».