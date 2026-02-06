Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:57

Популярная певица призналась, что пила обезболивающие на «Грэмми»

Певица Баллерини призналась, что ей пришлось пить обезболивающие на «Грэмми»

Келси Баллерини Келси Баллерини Фото: Mickey Bernal/AdMedia/Global Look Press
Популярная американская певица Келси Баллерини в интервью журналу Cosmopolitan призналась, что ей пришлось пить обезболивающие на церемонии вручения премии «Грэмми». По словам 32-летней исполнительницы, это связано с прической. Укладка была настолько тугой, что артистка была вынуждена принимать анальгетики.

Мне действительно пришлось принять лекарства, потому что укладка была просто потрясающей, — поделилась Баллерини.

Примечательно, что прическу певицы с петлей на затылке делал парикмахер Крис Эпплтон. Она была вдохновлена расшитым бисером платьем.

Я вдохновилась узором на платье и перенесла его в укладку, — отметила Эпплтон.

Ранее далай-лама XIV Тензин Гьяцо получил премию «Грэмми» в категории «Лучшее озвучивание аудиокниги». Он обошел множество других номинантов, в числе которых судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, актриса Кэти Гарвер и певец Фаб Морван. При этом сам далай-лама не присутствовал на церемонии. Награду от его имени принял певец и автор песен Руфус Уэйнрайт.

