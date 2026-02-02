Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 13:08

Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа

Политолог Дудаков: в США не отменят «Грэмми» из-за шутки про Трампа и Гренландию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
В США не станут отменять ежегодную музыкальную церемонию вручения наград «Грэмми» из-за шутки про главу Белого дома Дональда Трампа и Гренландию, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, текущая риторика звезд сосредоточена на осуждении действий миграционной полиции и депортационных рейдов.

Традиционные сходки творческой американской интеллигенции и представителей индустрии развлечений, будь то «Грэмми» или «Оскар», уже давно крайне политизировались и превратились в площадку для постоянной критики Трампа и его действий. Очевидно, что сейчас для них основная повестка — это осуждение всего, что делает ICE, миграционная полиция, а также критика депортационных рейдов. Я не думаю, что мы увидим какие-то серьезные последствия для артистов и самой премии со стороны представителей администрации Трампа [после шуток про главу Белого дома и Гренландию], потому что это элемент бесконечного американского шоу-бизнеса, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что либерально настроенные знаменитости традиционно поддерживают демократов, а Трамп отвечает на это возмущением. По словам Дудакова, это уже давно является устоявшейся практикой. При этом политолог обратил внимание на существенное падение телевизионных рейтингов церемоний «Грэмми» и «Оскар» по сравнению с прошлыми годами.

Либерально настроенные голливудские звезды, актеры, сценаристы, рэперы и музыканты традиционно критикуют Трампа и поддерживают демократов, а глава Белого дома этому всему возмущается. Это давно происходит в американской политике, превратившейся в шоу. При этом аудитория этих церемоний на текущий момент не такая большая, как была раньше. Если мы посмотрим, например, прошлогоднюю премию «Грэмми», ее аудитория и количество телезрителей составляло порядка 15 млн человек. Это не те десятки миллионов, 30–40 млн человек, которые смотрели премию еще лет 15 назад. То же самое касается и «Оскара», — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп пригрозил отсудить «кучу» денег у ведущего премии «Грэмми» комика Тревора Ноа за слова о связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Глава Белого дома назвал ведущего бездарным и жалким. Во время вручения премии певице Билли Айлиш Ноа пошутил, что «Грэмми» — это награда, которую хочет получить каждый артист, «почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию».

