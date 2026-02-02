Трамп пригрозил иском ведущему «Грэмми» за шутку об Эпштейне

Президент США Дональд Трамп пригрозил отсудить «кучу» денег у ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа за слова о связи со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В соцсети Truth Social Глава Белого дома назвал комика бездарным и жалким.

Ноа, полный неудачник, лучше бы ему разобраться с фактами и разобраться быстро. Выглядит так, будто мне придется отправить своих адвокатов подать в суд на этого жалкого, бездарного, глупого ведущего и отсудить у него кучу денег. Готовься, Ноа. Я намерен с тобой повеселиться! — написал Трамп.

Во время вручения премии певице Билли Айлиш Ноа заявил, что «Грэмми» — премия, которую хочет получить каждый артист, «почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию», потому что после смерти Эпштейна «ему нужен новый остров, чтобы развлекаться с Биллом Клинтоном».

Ранее сообщалось, что имена 47 жертв указаны в документах из уголовного дела американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. При этом 20 из упомянутых людей являлись несовершеннолетними на момент предполагаемого изнасилования. Имена должны были быть скрыты, но этого не произошло из-за опоздания адвокатов жертв.