02 февраля 2026 в 13:02

Трамп пригрозил иском ведущему «Грэмми» за шутку об Эпштейне

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп пригрозил отсудить «кучу» денег у ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа за слова о связи со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В соцсети Truth Social Глава Белого дома назвал комика бездарным и жалким.

Ноа, полный неудачник, лучше бы ему разобраться с фактами и разобраться быстро. Выглядит так, будто мне придется отправить своих адвокатов подать в суд на этого жалкого, бездарного, глупого ведущего и отсудить у него кучу денег. Готовься, Ноа. Я намерен с тобой повеселиться!написал Трамп.

Во время вручения премии певице Билли Айлиш Ноа заявил, что «Грэмми» — премия, которую хочет получить каждый артист, «почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию», потому что после смерти Эпштейна «ему нужен новый остров, чтобы развлекаться с Биллом Клинтоном».

Ранее сообщалось, что имена 47 жертв указаны в документах из уголовного дела американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. При этом 20 из упомянутых людей являлись несовершеннолетними на момент предполагаемого изнасилования. Имена должны были быть скрыты, но этого не произошло из-за опоздания адвокатов жертв.

