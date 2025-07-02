Картошка с рисовыми ежиками в томатном соусе — быстро и вкусно

Мечтаете о вкусном ужине без долгой готовки и горы кастрюль? Этот рецепт — ваше спасение! Простота и потрясающий результат гарантированы.

Разогрейте в глубокой сковороде 2 ст. л. масла. Отправьте туда нарезанный некрупными дольками очищенный картофель (3 шт.). Подрумянивайте 7–8 минут, перемешивая. Пока картофель золотится, создайте основу для ежиков: соедините 250 г ассорти фарша (свинина/говядина), 3 ст. л. риса, 1 ст. л. манки, натертую луковицу, соль, перец. Слепите мини-котлетки. Сдвиньте картофель к бортам, в центр влейте еще 1 ст. л. масла, выложите шарики. Обжарьте их до аппетитной корочки со всех сторон (около 5 минут). Щедро приправьте все сладкой паприкой (1 ч. л.). Влейте 400 мл густого томатного сока или пюре, добавьте 2 давленых зубка чеснока и щепотку сушеного базилика. Аккуратно размешайте, доведите до бульканья. Убавьте огонь, накройте крышкой и томите 20–25 минут, пока картофель не станет нежным, а рис внутри шариков не приготовится. Подавайте, украсив зеленью. Идеальный дуэт готов!