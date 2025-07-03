Раскрыто, сколько исполнителей теракта в «Крокусе» были под наркотиками

Раскрыто, сколько исполнителей теракта в «Крокусе» были под наркотиками Трое исполнителей теракта в «Крокусе» были под воздействием наркотиков

Трое непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода во время расстрела людей находились под воздействием наркотических веществ, говорится в судебных документах. Они утверждают, что пили некую наркотическую жидкость, передает ТАСС.

Обвиняемые настаивают, что незадолго до нападения на «Крокус Сити Холл» им якобы давали какую-то жидкость с наркотическим веществом, после употребления которой они общались с воинами Аллаха, — сказано в материалах.

Ранее адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов сообщал, что Генпрокуратура передала в судебные органы уголовное дело, связанное с терактом в «Крокус Сити Холле», по которому проходят 19 подозреваемых. Юристы, представляющие интересы потерпевших, планируют подать гражданские иски с требованиями о компенсации ущерба к лицам, обвиняемым в совершении данного преступления.

До этого выяснилось, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» готовились к нему с июня 2023 года. Четверо подозреваемых — Фаридуни Ш., Рачабализода С. М., Мирзоев Д. Б. и Файзов М. З. проходили обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики.