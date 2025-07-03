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03 июля 2025 в 02:06

Стало известно, сколько готовились исполнители теракта в «Крокусе»

Исполнители теракта в «Крокусе» готовились к нему с лета 2023 года

Фигуранты по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов (слева направо) во время рассмотрения вопроса о продлении ареста в Басманном суде Москвы Фигуранты по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов (слева направо) во время рассмотрения вопроса о продлении ареста в Басманном суде Москвы Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» готовились к нему с июня 2023 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Четыре подозреваемых — Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.З. проходили обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики.

Обучение длилось с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года и включало в себя освоение навыков обращения с огнестрельным оружием, психологическую подготовку и изучение способов совершения террористических актов. Также в программу входило обучение обращению со взрывными устройствами, отравляющими веществами и другими опасными предметами. Все полученные знания и навыки впоследствии использовались ими при подготовке и реализации теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов сообщал, что Генпрокуратура передала в судебные органы уголовное дело, связанное с терактом в «Крокус Сити Холле», по которому проходят 19 подозреваемых. Юристы, представляющие интересы потерпевших, планируют подать гражданские иски с требованиями о компенсации ущерба к лицам, обвиняемым в совершении данного преступления.

Крокус Сити Холл
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Москва
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