Фигуранты по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов (слева направо) во время рассмотрения вопроса о продлении ареста в Басманном суде Москвы

Стало известно, сколько готовились исполнители теракта в «Крокусе» Исполнители теракта в «Крокусе» готовились к нему с лета 2023 года

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» готовились к нему с июня 2023 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Четыре подозреваемых — Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.З. проходили обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики.

Обучение длилось с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года и включало в себя освоение навыков обращения с огнестрельным оружием, психологическую подготовку и изучение способов совершения террористических актов. Также в программу входило обучение обращению со взрывными устройствами, отравляющими веществами и другими опасными предметами. Все полученные знания и навыки впоследствии использовались ими при подготовке и реализации теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов сообщал, что Генпрокуратура передала в судебные органы уголовное дело, связанное с терактом в «Крокус Сити Холле», по которому проходят 19 подозреваемых. Юристы, представляющие интересы потерпевших, планируют подать гражданские иски с требованиями о компенсации ущерба к лицам, обвиняемым в совершении данного преступления.