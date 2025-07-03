МЧС объявило опасность атаки БПЛА в Липецкой области

В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями от властей.

Объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА по Липецкой области, — следует из сообщения.

Ранее в Воронежской области силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения частей одного из сбитых дронов в Воронеже была повреждена кровля частного дома.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. Как он отметил, на месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинский беспилотник взорвался в городе Шебекино. По его словам, БПЛА нанес ущерб местной инфраструктуре. Глава региона добавил, что взрыв дрона повредил один автомобиль. Кроме того, по городу выпустили несколько снарядов, которые повредили три грузовика и автомобиль на территории одного из предприятий.