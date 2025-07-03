Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 03:56

МЧС объявило опасность атаки БПЛА в Липецкой области

Оператор дрона ВСУ Оператор дрона ВСУ Фото: Социальные сети

В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями от властей.

Объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА по Липецкой области, — следует из сообщения.

Ранее в Воронежской области силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения частей одного из сбитых дронов в Воронеже была повреждена кровля частного дома.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. Как он отметил, на месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинский беспилотник взорвался в городе Шебекино. По его словам, БПЛА нанес ущерб местной инфраструктуре. Глава региона добавил, что взрыв дрона повредил один автомобиль. Кроме того, по городу выпустили несколько снарядов, которые повредили три грузовика и автомобиль на территории одного из предприятий.

Липецкая область
МЧС
БПЛА
тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА пенсионерки
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.