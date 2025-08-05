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05 августа 2025 в 18:19

Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России эвакуировали с горы Белуха в Республике Алтай 71-летнего жителя Омска, путешествовавшего вместе с товарищем, сообщили в пресс-службе ведомства. Во время похода мужчина упал и травмировал голову. Чтобы спасти туриста, пришлось задействовать вертолет Ми-8.

В Республике Алтай, в районе ледника Менсу, на северо-восточном склоне горы Белуха один из двух туристов упал и травмировал голову. <…> По гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно. Эвакуировать пострадавшего пришлось вертолетом Ми-8, — говорится в сообщении.

Уточняется, что туристы не регистрировали маршрут путешествия. Сотрудники МЧС подняли пострадавшего мужчину на борт, сотрудники Центра медицины катастроф оказали ему помощь прямо в полете. После этого его доставили в больницу Алтая.

Ранее в Краснодарском крае сразу две группы туристов, в которые суммарно входят 130 человек, оказались отрезанными от берега из-за обвала моста на фоне сильных паводков. На помощь к ним направили спасателей.

Алтай
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