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03 августа 2025 в 15:16

На Кубани 130 туристов оказались отрезанными от берега на фоне паводков

На Кубани 130 туристов оказались отрезанными от берега из-за обвала моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две группы туристов, в которые суммарно входят 130 человек, оказались отрезанными от берега из-за обвала моста на фоне сильных паводков в Краснодарском крае, сообщил Telegram-канал SHOT. На помощь к ним направили спасателей.

В населенном пункте Горячий Ключ из-за непогоды пострадала женщина, ее эвакуировали вместе с 14 другими местными жителями. При этом уровень воды в реке Чепси сильно вырос. Кроме того, 63 человека вывезли из детского лагеря «Орленок».

Ранее в МЧС Краснодарского края сообщили, что из-за сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края произошло подтопление домов и придомовых территорий. По данным ведомства, река Дефань вышла из берегов после обильных осадков.

Подтоплены 70 придомовых участков и 34 жилых дома в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. Спасатели МЧС обходят дворы, оказывают помощь жителям и продолжают мониторинг обстановки.

В регионе привели в готовность два пункта временного размещения вместимостью до 100 человек. В ведомстве сообщили, что на место направлена аэромобильная группировка МЧС России, в составе которой 48 специалистов и шесть единиц техники.

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