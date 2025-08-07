Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 07:36

Собраны данные о местах захоронений убитых ВСУ жителей Часова Яра

Мирошник рассказал о местах захоронений убитых ВСУ жителей Часова Яра

Город Часов Яр в ДНР Город Часов Яр в ДНР Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российская сторона получила свидетельства массовых убийств мирных жителей Часова Яра Вооруженными силами Украины, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, собраны многочисленные доказательства, требующие тщательного расследования, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день эта цифра — десятки, много десятков людей... Просто в ходе эвакуации они расстреливались и подвергались ударам украинцев, — указал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что имеются документы, устные свидетельства и данные о местах захоронений, зафиксированные следственными органами. Однако для установления точного числа жертв необходимо провести полноценное расследование на месте. Особое внимание уделяется случаям расстрела мирных жителей при попытке эвакуации на подконтрольные России территории.

Дипломат акцентировал, что все собранные доказательства должны быть должным образом задокументированы для формирования полноценной доказательной базы о преступлениях киевского режима. Точные масштабы трагедии станут известны после завершения следственных мероприятий.

Ранее Мирошник сообщил о наличии на территории Украины тайных тюрем, в которых зафиксированы случаи массовых истязаний и убийств военнопленных. Прошедшие через эти тюрьмы и вернувшиеся домой российские военнослужащие сообщают шокирующие факты о том, что там происходит сексуальное насилие, пытки и убийства.

Родион Мирошник
Часов Яр
убийства
захоронения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.