Российская сторона получила свидетельства массовых убийств мирных жителей Часова Яра Вооруженными силами Украины, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, собраны многочисленные доказательства, требующие тщательного расследования, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день эта цифра — десятки, много десятков людей... Просто в ходе эвакуации они расстреливались и подвергались ударам украинцев, — указал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что имеются документы, устные свидетельства и данные о местах захоронений, зафиксированные следственными органами. Однако для установления точного числа жертв необходимо провести полноценное расследование на месте. Особое внимание уделяется случаям расстрела мирных жителей при попытке эвакуации на подконтрольные России территории.

Дипломат акцентировал, что все собранные доказательства должны быть должным образом задокументированы для формирования полноценной доказательной базы о преступлениях киевского режима. Точные масштабы трагедии станут известны после завершения следственных мероприятий.

Ранее Мирошник сообщил о наличии на территории Украины тайных тюрем, в которых зафиксированы случаи массовых истязаний и убийств военнопленных. Прошедшие через эти тюрьмы и вернувшиеся домой российские военнослужащие сообщают шокирующие факты о том, что там происходит сексуальное насилие, пытки и убийства.