Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 08:34

Госдеп США смягчит риторику в отношении России

WP: Госдеп США смягчит критику в адрес России в докладе о правах человека

Госдепартамент США Госдепартамент США Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госдепартамент США смягчит риторику в отношении России, Сальвадора и Израиля в докладе о ситуации с правами человека по итогам 2024 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на проект документа. По данным газеты, посвященные трем странам разделы «существенно короче, чем в прошлогоднем докладе».

Из материала убрали данные о возможных случаях дискриминации и насилия в отношении членов ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), смягчены «описания злоупотребления властью».

Доклад <…> был переработан таким образом, чтобы исключить дублирование, сделать его более удобным для чтения и лучше соответствовать законодательному мандату, лежащему в основе доклада, — уточнили в издании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает переговоры своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прорывом. Он подчеркнул, что итоги визита стали результатом долгой работы со стороны обеих стран.

До этого глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

Госдеп США
права человека
Россия
Израиль
Сальвадор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.