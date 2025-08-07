Госдеп США смягчит риторику в отношении России WP: Госдеп США смягчит критику в адрес России в докладе о правах человека

Госдепартамент США смягчит риторику в отношении России, Сальвадора и Израиля в докладе о ситуации с правами человека по итогам 2024 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на проект документа. По данным газеты, посвященные трем странам разделы «существенно короче, чем в прошлогоднем докладе».

Из материала убрали данные о возможных случаях дискриминации и насилия в отношении членов ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), смягчены «описания злоупотребления властью».

Доклад <…> был переработан таким образом, чтобы исключить дублирование, сделать его более удобным для чтения и лучше соответствовать законодательному мандату, лежащему в основе доклада, — уточнили в издании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает переговоры своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прорывом. Он подчеркнул, что итоги визита стали результатом долгой работы со стороны обеих стран.

До этого глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.